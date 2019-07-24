Глава МВД Латвии оправдался за то, что слушал выступление Лепса

Рига, 24 июля. Глава МВД Латвии Сандис Гиргенс заявил, что слушал выступление российского певца Григория Лепса на фестивале Лаймы Вайкуле. Так он отреагировал на критику со стороны министра юстиции Яниса Борданса.

Глава ведомства ранее раскритиковал Гиргенса за любовь к творчеству заслуженного артиста РФ. Борданс заявил, что глава МВД посетил концерт российского исполнителя в Юрмале, чтобы «унизить латвийское государство». Министр выразил недовольство тем, что Лепсу до сих пор не запрещен въезд на территорию Латвии.

Как оправдался в ответ Гиргенс, он был не на концерте Лепса, а на международном фестивале, который организовала Вайкуле, получившая особую благодарность от президента Латвии.

«Похвалу за великолепный вклад в латвийскую и мировую музыку», — добавил глава МВД.

Он подчеркнул, что не имеет оснований для включения российского исполнителя в «черный список». Соответствующего сигнала со стороны компетентных правоохранительных органов не поступало, указал Гиргенс.

Отметим, что в соседней Литве Лепса весной внесли в список нежелательных лиц. Певцу запретили въезд в страну. Авторы инициативы призвали создать в Литве правовой механизм, который не даст связанным с «преступными группами» людям въезжать на территорию страны и давать концерты.

Ранее эстрадная певица Вайкуле поддержала коллегу из Грузии Нино Катамадзе, которая выступила с резкими высказываниями в адрес России. Грузинская исполнительница заявила, что больше не намерена ездить на гастроли в РФ, поэтому Вайкуле пригласила ее выступить на фестивале «Рандеву» в Юрмале и даже сделала коллегу по цеху специальным гостем, пишет «Утро.ру».