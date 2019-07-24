Адвокат Вышинского отреагировал на слухи об обмене украинских моряков

Адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что уголовное преследование главного редактора РИА Новости Украина могут прекратить в обмен на освобождение украинских моряков, которое 24 июля анонсировала омбудсмен Украины Людмила Денисова.

«Я не являюсь участником политических переговоров, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть заявление украинского омбудсмена. Я не являюсь участником каких-либо переговорных процессов», — заявил адвокат Федеральному агентству новостей.

Вместе с тем, по словам Доманского, есть основания предполагать, что в правовом поле вскоре будет решен вопрос об изменении меры пресечения его подзащитному.

«Сейчас апелляционно обжалуется определение суда по поводу продления содержания Вышинского под стражей. У меня есть стойкая уверенность, что мера пресечения Кириллу будет изменена, поскольку сторона обвинения не предоставила надлежащих доказательств того, что продолжение его содержания в СИЗО обоснованно», — отметил Андрей Доманский.

Адвокат исключил вероятность того, что его могли не поставить в известность о готовящемся обмене.

«Что значит «обмен»? Такие вещи не совсем корректны, на мой взгляд. Менять можно вещи, но когда это касается людей, то звучит как минимум странно. На это, кстати, не раз обращала внимание российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Есть другие юридические механизмы, позволяющие прекратить уголовное преследование в отношении определенных лиц», — резюмировал собеседник ФАН.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 24 июля заявила о скором возвращении моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы в Керченском проливе. По ее словам, сейчас оформляются последние документы.

В свою очередь адвокат моряков Николай Полозов заявил украинским СМИ, что ничего не знает о такой договоренности. По его словам, если бы моряков готовили к освобождению, то в их отношении, скорей всего, проводились бы какие-то процессуальные действия, оформление документов. В этом случае он был бы в курсе, поскольку моряки ничего не стали бы подписывать без адвокатов.