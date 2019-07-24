Москалькова отреагировала на слова Денисовой об освобождении украинских моряков

Москва, 24 июля. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отреагировала на заявление украинской коллеги Людмилы Денисовой о достижении договоренности об освобождении украинских моряков, арестованных за нарушение границы России.

Москалькова отметила, что украинский омбудсмен обратилась через министерство иностранных дел в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения украинским морякам в виде лишения свободы на меру пресечения в виде поручительства. Денисова изъявила желание лично выступить поручителем.

«Ни о каких решениях по этому вопросу мне не известно», — констатировала уполномоченный по правам человека в РФ.

Напомним, украинские моряки были арестованы во время провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Три корабля ВМСУ нарушили российские границы и проигнорировали все предупреждения пограничников. В результате корабли-нарушители были задержаны. Всего на борту оказались 22 украинских моряка и 2 сотрудника СБУ, все были арестованы.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией, которую спланировал действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко. Российский лидер отметил, что вопрос возвращения украинских моряков на родину будет решен в спокойном рабочем режиме.

Ранее сенатор из комитета по международным делам Олег Морозов выразил мнение, что Россия может пойти на освобождение арестованных украинских моряков в том случае, если за этим начнется обмен «всех на всех».