Сотрудники ООН в настоящее время значительно активнее включились в процесс эвакуации беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» на юге Сирии и даже предложили план по выводу оставшейся части людей в течение следующего месяца, сообщили в Минобороны РФ. Каковы теперь перспективы расформирования данного пункта временного размещения, гуманитарная ситуация в котором достигла уровня катастрофы? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

На сегодняшний день лагерь в первую очередь благодаря усилиям российского Центра по примирению покинули свыше 17 тысяч гражданских, то есть почти 40 процентов обитателей. Согласно замыслам Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев, остальных людей в ближайшее время нужно начать выводить по 3000-3500 человек в пять дней, рассказал глава координационного штаба РФ и САР по возвращению перемещенных лиц Михаил Мизинцев.

Детали данного плана пока согласовываются, а его реализация может начаться уже в скором времени. Между тем Дамаск вместе с Сирийским арабским Красным Полумесяцем уже завершил работы по формированию пунктов приема беженцев из «Эр-Рукбана». Большинство данных центров, откуда люди затем отправятся в свои дома, были созданы в провинции Хомс.

Между тем США вместо того, чтобы наконец отпустить фактически заложников из своей зоны контроля, продолжают попытки переложить вину за чудовищные условия в лагере на РФ и САР. Недавно это вновь постарался сделать специальный представитель президента Соединенных Штатов по сирийским вопросам Джеймс Джеффри.

Представитель МИД России Андрей Мустаев, однако, тут же парировал, заметив, что именно присутствие американских войск спровоцировало столь стремительное ухудшение обстановки в «Эр-Рукбане». Именно США в соответствии с международными законами гуманитарного права должны нести всю ответственность за жизнь граждан, проживающих в оккупированных ими районах.

Дипломат также добавил, что единственным решением проблемы является полная ликвидация лагеря, поскольку существование его в уменьшенном масштабе будет представлять собой базу боевиков, закрытую со всех сторон «живым щитом» из беженцев.

Заместитель министра иностранных дел САР Фейсал Микдад тем временем подтвердил полную готовность сирийских властей принять обитателей «Эр-Рукбана» и обеспечить им достойные условия жизни. Он рассказал, что сотрудники ООН провели инспекцию в центрах временного размещения для вынужденных переселенцев из зоны Ат-Танфа и позитивно отозвались об их организации.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук в комментарии для ФАН выразил надежду, что лагерь и в правду будет закрыт в ближайшее время, поскольку с каждым днем обстановка в нем значительно ухудшается.

«Эта территория, действительно, оккупирована войска Штатов, а потому у них есть серьезные обязательства перед тем населением, которое там находится. Вашингтон должен отвечать за все, что там происходит. А происходит там сплошь страшное. Из последнего поступали сведения об очередных чистках в «Эр-Рукбане», при которых союзные США группировки вырезали целые семьи, прежде всего — лояльные к легитимному президенту САР Башару Асаду. Также людей все чаще вылавливают при попытке бегства в контролируемую законным правительством центральную часть республики», — указал наш собеседник.

Даже ООН, несмотря на свое в значительной мере зависимое положение от Белого дома, больше не может сопротивляться собственным же резолюциям и страданиям людей, практически плененных американцами.