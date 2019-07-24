Госдума лишила пальмовое масло налоговых льгот в России

Ко всем операциям по реализации пальмового масла в России теперь будет применяться стандартная ставка НДС 20% вместо 10%, соответствующий закон принят в окончательном, третьем чтении в Госдуме, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Значит ли это, что мы теперь будем покупать более полезные продукты в российских магазинах, рассказали эксперты.

Введение 20%-ной ставки на пальмовое масло направят на развитие молочного животноводства в России — так депутаты решили поддержать отечественных животноводов.

«Это будет серьезным подспорьем для наших молокопроизводителей, — считает депутат Сергей Неверов. — В текущем году из бюджета на поддержку молочного животноводства выделено порядка трех млрд рублей. Дополнительные пять млрд рублей позволят оказать более существенную поддержку нашим молокопроизводителям».

Николай Мальцев, руководитель рабочей группы Общероссийского движения «Сильная Россия» по контролю качества продуктов питания, рассказал ФАН, что за три года проведения многочисленных экспертиз молочной продукции так и не смог понять, чем же полезно пальмовое масло, что заслужило специальную льготу.

«За три года мы всего пару раз находили продукты, где гарантированно не было пальмового масла, причем это были товары региональных производителей, — отметил он. — Надеюсь, запрет на льготу сделает использование пальмового масла невыгодным для производителей и заставит их закупать, наконец, молоко у российских фермеров».

Эксперт предлагает не только ликвидировать льготу для пальмового масла, но и вовсе ввести агрессивные таможенные пошлины на ввоз для него, чтобы заставить производителей делать молочную продукцию из настоящего молока. По данным его рабочей группы по контролю качества продуктов питания, 80% молочной продукции на российских прилавках содержит пальмовое масло, но производители об этом не предупреждают — так ведет себя вся отрасль.

Вячеслав Володин, кстати, указал, что повышение ставки на оборот пальмового масла до стандартных 20% — это только часть решения проблемы.

«Нам надо сделать все возможное, чтобы на полки наших магазинов не попадали некачественные товары, — сказал Володин. — Чтобы человек под видом молочной продукции не получал заменители из пальмового масла. Уже вводятся маркировки, отдельные полки для продуктов с пальмовым маслом, но мы будем и дальше продолжать эту тему».

Спикер Госдумы рассказал, что зарубежные организации, в том числе представители Малайзии — основного поставщика пальмового масла в РФ, возмущены решением России и считают его нарушением прав ВТО.

«Мы дискриминирующих мер не вводим, мы отменяем льготу, и это дело страны, которая посчитала правильным принять такое решение, — объяснил Володин. — Например, Европа завозит себе пальмовое масло, использует его в производстве, но продукты питания с ним экспортирует в том числе на наши рынки. А мы его импортируем и используем в пищу у себя. Когда мы обнаружили, что объемы импорта пальмового масла сравнялись с объемами США, решили отменить эту льготу. Во главе этого решения мы ставим здоровье человека».

Что не так с пальмовым маслом, эксперты давно объясняют производителям молочной продукции. Больше всего им не нравится то, что в производственном процессе пальмовое масло гидрогенизируют: насыщают водородом, а во время этого образуются опасные для организма трансжиры.

«Настоящие» молочные продукты без пальмового масла сейчас можно встретить только у частников в регионах России, но если они придут на прилавки гипермаркетов, то стоить будут ощутимо дороже, объясняет Николай Мальцев.

«Качественный продукт стоит дорого, мы должны это понимать. Мы привыкли есть масло по 400 рублей за килограмм, но, к сожалению, это не масло, а брикетик с пальмовым жиром, — объясняет собеседник ФАН. — У фермеров настоящее масло будет стоить 800-900 рублей за килограмм, а в торговых сетях — 1000 рублей. Да, если у нас будут качественные молочные продукты без пальмового масла, они будут стоить дороже, но поймите, что до этого вы все время ели суррогаты».

Добавим, что отмена льготы для пальмового масла принята Госдумой одновременно с установлением пониженной ставки НДС в размере 10% в отношении операций по реализации фруктов и ягод, включая виноград.