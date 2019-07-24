Вашингтон, 24 июля. Конгрессмен от штата Техас Луи Гомерт обвинил бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера в сговоре против Дональда Трампа. Об этом он заявил в ходе слушаний в американском конгрессе с участием бывшего специального прокурора США Роберта Мюллера.

«Заместитель начальника отдела контрразведки ФБР Питер Страк ненавидит Трампа, вы знали об этом? Поэтому вы позвали его в свою команду? Вы не отвечаете на мой вопрос! Вы не доказали связь между людьми Трампа и русскими, так?» — поинтересовался Гомерт.

Все это время Мюллер продолжал хранить молчание, однако ответил утвердительно на последний вопрос конгрессмена, подтвердив, что ему не удалось найти доказательств «сговора» Трампа с Россией. В свою очередь Гомерт обвинил Мюллера в сговоре, целью которого было свержение президента США Дональда Трампа.

Напомним, в 2017 году Роберт Мюллер инициировал расследование о предполагаемом «вмешательстве России» в выборы президента США в 2016 году. Расследование продолжалось на протяжении двух лет, однако по его итогам Мюллеру не удалось обнаружить факты «вмешательства» в процесс голосования в США. Кроме того, по итогам расследования Мюллер не смог представить доказательств «сговора» между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа.

Российская сторона неоднократно опровергала обвинения Вашингтона во «вмешательстве», указывая на отсутствие фактов, подтверждающих заявления Мюллера. Глава Белого дома Дональд Трамп также неоднократно опровергал обвинения бывшего спецпрокурора. По его словам, провальное расследование Мюллера обошлось американским налогоплательщикам в 30 миллионов долларов.

Позднее бывший помощник главы Минфина США Пол Крейг Робертс заявил, что Роберт Мюллер должен быть арестован за сговор, целью которого было свержение президента США Дональда Трампа.

Кроме того, спецпрокурор Мюллер и генеральный прокурор США Уильям Барр безосновательно обвинили российскую компанию «Конкорд» во «вмешательстве» в американские выборы. Позднее российская компания обратилась в американский суд с требованием привлечь Мюллера и Барра к уголовной ответственности за нарушение правил Уголовного кодекса округа Колумбия. После этого американский суд запретил Мюллеру и Бару разглашать какие-либо данные относительно компании «Конкорд». Решение американского суда свидетельствует о том, что Мюллер не только устроил сговор против Трампа, но нарушает законы США, преследуя российские компании.