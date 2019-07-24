В Мосгоризбиркоме объяснили, почему фальсификатора Гудкова не допустят к выборам

Москва, 24 июля. Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб порекомендовала оставить в силе отказ в регистрации кандидатом в столичный парламент Дмитрию Гудкову.

В ходе заседания член Мосгоризбиркома и руководитель рабочей группы Рима Кузнецова уточнила, что поводом для недопуска Гудкова на выборы стало превышение брака в подписных листах, которые он сдал для регистрации. Гудков, отметим, получил отказ из-за 18,4% недействительных подписей. Согласно закону, допустимый процент брака составляет 10%.

«Будем рекомендовать Мосгоризбиркому оставить жалобу без удовлетворения», — сказала она, обращаясь к несостоявшемуся кандидату.

Кузнецова добавила, что Гудков приглашен на заседание городской избирательной комиссии в четверг в 16.00 по московскому времени. В ответ экс-кандидат заявил, что считает «честными» порядка 700 подписей из числа забракованных.

О фальсификации Гудковым голосов избирателей стало известно еще в ходе подписной кампании. Кандидат на выборы в Мосгордуму решил обратиться к незаконному способу — подделке подписей. Гудковым была сформирована целая подпольная «фабрика», позже ее сотрудники решили обратиться в полицию и рассказать о махинациях и творящемся беззаконии.

По их словам, хитроумные махинаторы учили рисовальщиков допускать ошибки и делать исправления в подписных листах, чтобы все выглядело максимально естественно. Участники преступной группировки постоянно сменяли друг друга в квартире, привозили новые бумаги, которые распределялись между всеми рисовщиками.

Напомним, выборы в столичный парламент пройдут 8 сентября. В число тех, кому отказали в регистрации кандидатами на выборы в столичную думу из-за превышения допустимой доли недействительных подписей, вошли, помимо Гудкова, также протеже скандально известного блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин.

Федеральное агентство новостей в собственном расследовании «Анатомия протеста» раскрыло подробности о нечестных методах предвыборной борьбы так называемой оппозиции. Ей вышли боком попытки пробраться в Мосгордуму посредством фальсификаций.

Ранее трое журналистов ФАН, ставшие объектом неадекватного поведения экс-депутата Гудкова, написали заявления в полицию. Они попросили компетентные органы привлечь его к ответственности по статье о препятствовании журналистской деятельности.