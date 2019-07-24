Поклонники не узнали звезду «Интернов» после кардинальной смены имиджа

Москва, 24 июля. Звезды популярного российского комедийного телесериала «Интерны» собрались вместе на вечеринке по случаю дня рождения Ивана Охлобыстина. Из звездного состава «Интернов» на дне рождения Охлобыстина прибыли Светлана Пермякова и Кристина Асмус, а также Александр Ильин, который сыграл в сериале роль Семена Лобанова.

Позднее Светлана Пермякова опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой запечатлены коллеги по сериалу «Интерны». Снимок привлек внимание подписчиков, которые были удивлены сменой имиджа Александра Ильина. Актер отрастил бороду, изменил прическу и стиль одежды. Ильин был облачен в камуфляжные штаны и мятую футболку терракотового цвета. Некоторые пользователи Сети сравнили популярного актера с «бездомным старым дедом».

В настоящее время Ильин является солистом панк-группы «План Ломоносова». Именно это и послужило причиной смены имиджа популярного актера.

Стоит отметить, что Ильин является сыном заслуженного артиста России Александра Ильина. Дебют Ильина-младшего в кино состоялся в 2006 году в картине «Изображая жертву». Кроме того, Ильин снимался в фильмах «Царь», «Суперменеджер, или Мотыга судьбы», «Тренер», «Время первых» и «Легенда о Коловрате».