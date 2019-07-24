Политолог объяснил, зачем КНДР захватила российское судно с 17 моряками

Москва, 24 июля. Северная Корея продолжает удерживать моряков российского рыболовецкого судна «Сянхайлинь-8». 15 членов экипажа граждане РФ, а двое — граждане Южной Кореи. Консула к россиянам пустили только 23 июля, хотя сам захват корабля произошел 17 июля. Политолог из Австралии Джамал Дауд уверен, что инцидент можно рассматривать, как политический сигнал КНДР другим странам.

На отношениях России и Северной Кореи, по мнению эксперта, это никак не повлияет. Он убежден, что ситуацию быстро урегулируют по разным дипломатическим каналам.

«Такое регулярно происходит с союзниками. Негативных последствий не будет. Наоборот, КНДР хочет показать себя как ответственную страну, с которой можно работать», — заявил Джамал в комментарии телеканалу 360.

При этом политолог не исключил, что захват мог быть спровоцировать КНДР ради послания другим странам из-за остро стоящего в регионе вопроса о том, кто будет контролировать его безопасность. Он напомнил о присутствии там Японии, Южной Кореи, США и Китая.

«КНДР пытается показать, что с ней необходимо считаться. Возможно, так они хотят в том числе заставить Москву больше прислушиваться к Пхеньяну», — полагает он.

Дипломаты Северной Кореи заверили, что корабль могут отпустить в ближайшее время: как только завершится проверка, при условии отсутствия каких-либо нарушений.

Напомним, судно направлялось из порта Сокчо (Южная Корея) в Японское море для добычи краба. Траулер арестовали из-за пересечения «зоны военного охранения», она была установлена КНДР произвольно в 50 морских милях от береговой полосы.

Задержание «Сянхайлинь-8» сегодня прокомментировал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он в характерной для себя эмоциональной манере заявил, что «корейцы обнаглели», и России пора «поставить всех на место», пишет «Царьград».

Отметим, что в 2016 году северокорейские пограничники задержали спортивное судно «Элфин». Корабль возвращался с соревнований в Пусане (Южная Корея). «Элфин» под конвоем доставили в один из северокорейских портов, но вскоре отпустили. Тогда власти КНДР представили все как «недоразумение». В сентябре 2017 года северокорейские пограничники задержали российскую яхту «Надежда», напоминает Deita.ru. Корабль шел из Приморья на международную регату.

В июне этого года в Морском спасательно-координационном центре Владивостока заявили о попытках моряков КНДР остановить российскую яхту «Андиамо» в Японском море. Причем судно находилось в 112 милях от побережья Северной Кореи. После освобождения яхта вернулась в Находку.

Погранслужбы РФ также несколько раз задерживали суда КНДР, промышляющие браконьерством около российских берегов.