В Госдуме рассказали, как будут дожимать ушлых микрокредиторов

Государственная дума приняла поправки к законам, которые запрещают частным микрофинансовым организациям выдавать потребительские займы под залог жилья. Об этом сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью Федеральному агентству новостей заверил, что на этом работа над усовершенствованием документа не остановится и что в дальнейшем вполне следует ожидать новых поправок.

«На данный момент подавляющее число вопросов уже урегулировано, — заявил он. — Какие-то лазейки, наверное, иногда могут всплывать: есть же ушлый народ. Но, в основном, я полагаю, они будут не законодательные, а в области правоприменения».

По словам члена фракции «Справедливой России», теперь, самое главное, запрещено выдавать займы под залог жилья, а также взыскивать долг в судебном порядке. Если микрокредитная организация (МКО) отсутствует в реестре ЦБР или у нее нет лицензии на осуществление соответствующей деятельности, то есть она, получается, нелегальный кредитор. Раньше, к сожалению, такое право у них было.

«Еще мы там ограничили «набегание» процентов, пени и штрафов на тело кредита, — отметил Аксаков. — Что касается микрокредитов до 10 тысяч рублей, то МКО могут взять только 30% к телу. В принципе, мы уже сделали очень многое. И в этом направлении, связанном с ограничением лимита, до которого могут набегать эти самые пени, штрафы и проценты, резервы еще есть».

Поэтому в будущем определенно стоит ждать следующих поправок в законопроект, чтобы с каждым разом уменьшать эти кабальные условия для российских заемщиков, заверил депутат.

«Мы сейчас посмотрим, как все это работает, и дальше пойдем как раз по ограничению лимита, до которого могут набегать проценты, пени и штрафы, — пояснил он. — Какой бы процент ни был: тысяча, двести, сто процентов годовых — набежало там 150% к телу кредита, и все, больше ничего не прибавится».

Любопытно, что, как признался собеседник ФАН, есть определенное сопротивление в плане принятия данного закона и претворения в жизнь, но в Госдуме его все-таки успешно преодолевают. Кстати, он тут же привел красноречивый пример того, как один из его коллег наживался раньше на таких микрокредитах.

«Я представляю Чувашию, и там один депутат госсовета организовал целый бизнес, — отметил справедливоросс. — Сначала на родине, а потом, когда Крым стал российским, и туда ринулся. То есть человек выдавал вот эти займы под залог жилья. Поскольку процент высокий, он уже заранее знал, что деньги не вернут и что он заберет жилье».

Как предположил Аксаков, в итоге у того «народного избранника» подобным образом набралось чуть ли не с десяток квартир.

«Вроде бы одна женщина даже с топором на него бросалась, — признался он. — И ее можно понять — потеряно же жилье. Но теперь мы ему эту лавочку прикрыли».

Инициаторами закона, по которому граждане России впредь не будут терять свое единственное жилье из‑за незначительного по сравнению с его стоимостью микрокредита, стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также представители всех фракций.