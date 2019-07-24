Бастрыкин раскрыл обстоятельства убийства посла РФ Карлова в Турции

Москва, 24 июля. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о ходе следственных действий по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова в Турции и раскрыл некоторые обстоятельства преступления.

В интервью «Российской газете» он заявил, что на территории Турции был проведен «ряд следственных действий, который позволил нам установить обстоятельства подготовки преступления». По словам Бастрыкина, к настоящему моменту удалось полностью восстановить маршрут передвижения исполнителя убийства — сотрудника турецкой полиции Мевлюта Мерта Алтынташа.

«Он тщательно готовился к преступлению, изучал мероприятия с участием посла, выбрав день, когда дипломат был заявлен в качестве участника фотовыставки в Центре современного искусства», — заметил председатель СК РФ.

Он обратил внимание на тот факт, что накануне убийства Алтынташ обратился в больницу, чтобы взять справку, которая дает освобождение от работы. Злоумышленник также забронировал 19 декабря отель, расположенный в минуте ходьбы от места проведения мероприятия, и приезжал туда для изучения обстановки.

«В номере отеля он оделся в деловой костюм, взял оружие и незадолго до приезда посла прошел в центр по служебному удостоверению, минуя досмотр. Дальнейшие события известны всем», — сказал Бастрыкин.

Напомним, нападение на посла России в Турции Андрея Карлова было совершено 19 декабря 2016 года на открытие выставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Вооруженный преступник несколько раз выстрелил дипломату в спину.