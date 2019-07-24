Конгрессмены обвинили Мюллера во лжи и нарушении законности

Вашингтон, 24 июля. Конгрессмен-республиканец от штата Техас Джон Рэтклифф обвинил бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера во лжи и нарушении законности. Об этом конгрессмен заявил в ходе слушаний в американском конгрессе с участием бывшего специального прокурора США Роберта Мюллера.

Рэтклифф подчеркнул, что расследование Мюллера велось с грубыми нарушениями всех юридических процедур. Он также добавил, что Мюллер пытался выдвинуть ложные обвинения против президента США Дональда Трампа.

«Мюллер написал 180 страниц, но не вынес никаких решений и не предъявил обвинений. Вы, Мюллер, написали 198 страниц отчета о недоказанных преступлениях. Вы нарушили все священные принципы прокурорской деятельности, не предоставив анализа. Согласно законам, этот доклад вообще было нельзя публиковать, он нарушает все принципы, включая презумпции невиновности», — подчеркнул Рэтклифф.

Напомним, с 2017 года Роберт Мюллер ведет расследование о так называемом «вмешательстве России» в выборы президента США в 2016 году. Расследование продолжалось два года, однако за это время Мюллеру так и не удалось обнаружить факты «влияния» на выборы в США. Кроме того, расследование Мюллера подтвердило отсутствие «сговора» между Россией и предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Москва неоднократно опровергала обвинения США о «вмешательстве», требуя предоставить доказательства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными», а глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на отсутствие фактов, подтверждающих «вмешательство».

Президент США Дональд Трамп и его помощники также неоднократно опровергали обвинения Мюллера. По словам главы Белого дома, провальное расследование Мюллера обошлось американским налогоплательщикам в 30 миллионов долларов.

При этом по итогам следствия Мюллера не смог представить какие-либо обвинительные заключения. Позднее бывший помощник главы Минфина США Пол Крейг Робертс заявил, что Роберт Мюллер должен быть арестован за сговор, целью которого было свержение президента США Дональда Трампа.