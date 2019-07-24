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Вандалы уничтожили барельеф Лермонтова в парке Кисловодска

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Вандалы уничтожили барельеф Лермонтова в парке Кисловодска

Кисловодск, 24 июля. Вандалы уничтожили барельеф русского поэта и драматурга Михаила Лермонтова, который находится в национальном парке «Кисловодский». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Инцидент произошел в ночь на среду в нижнем парке на одной из смотровых площадок архитектурного ансамбля.  ⠀⠀

«В национальном парке «Кисловодский» совершен вопиющий акт вандализма», — говорится в сообщении.

Как рассказали Федеральному агентству новостей в правоохранительных органах, по данному факту отделом дознания МВД Кисловодска проводится проверка на предмет установления личностей злоумышленников. Специалисты совместно с прокуратурой решают, по какой статье будет возбуждено дело — вандализм или кража.

Кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен акт вандализма, опубликованы на странице национального парка в социальной сети Instagram.

Барельеф Лермонтова установили в 1948 году. Капитальный ремонт провели в 2017 году. В среду в Пятигорске в преддверии дня памяти поэта, который по традиции отмечают 27 июля, стартует международный фестиваль народного творчества по произведениям драматурга «Парус судьбы».

Вандалы уничтожили барельеф Лермонтова в парке Кисловодска

В минувшее воскресенье стало известно, что вандалы в ночь на 21 июля осквернили памятник Герою Советского Союза, генералу Николаю Ватутину в украинской Полтаве. Сотрудники правоохранительных органов квалифицировали эти действия как хулиганство. Злоумышленники закрасили на памятнике инициалы советского военачальника и написали слово «враг».

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Источник: Пресс-служба национального парка «Кисловодский»
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