Вашингтон, 24 июля. Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер предстал перед американским конгрессом в среду на слушаниях по провальному расследованию о «вмешательстве РФ» в выборы в США.

Председатель Юридического комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер, интересуясь деталями расследования о мифологическом «сговоре» президента США Дональда Трампа с Россией, довел Мюллера до нервного тика. Бывший спецпрокурор постоянно просит повторять вопросы, у него трясутся руки и дергается лицо.

При этом конгрессмены настроены явно скептически по отношению к расследованию Мюллера. Конгрессмен-республиканец Даг Коллинз настойчиво спрашивает у Мюллера, понимает ли он разницу между выражениями «сговор» и «заговор».

Однако несмотря на отсутствие доказательств, многомиллионные растраты и провальное расследование, Мюллер отказывается оправдать Трампа. На вопрос о полной реабилитации президента США Мюллер отвечает отрицательно. Тем не менее никаких фактов бывший спецпрокурор так и не привел.

Нежелание Мюллера отказаться от своих убеждений, несмотря на полное отсутствие фактов, лишь в очередной раз доказывает, что все обвинения в так называемом «сговоре» Трампа с Москвой и «вмешательстве РФ» в выборы были инспирированы внутриполитической борьбой в США. История с неким «вмешательством РФ» была придумана несогласными с победой Трампа на выборах и использовалась для сведения счетов между республиканцами и демократами.

Бывший глава Федерального бюро расследований США на протяжении двух лет вел расследование мифического «вмешательства России» в президентские выборы в США в 2016 году. Расследование «сговора» Трампа и Москвы обошлось американским налогоплательщикам в более чем 30 миллионов долларов. Однако спустя два года расследования Мюллер не смог предоставить ни одного доказательства «вмешательства РФ».

Лишь в 2019 году Мюллер признал, что никакого сговора не было, и с позором подал в отставку. При этом американский экономист и бывший помощник министра финансов Штатов Пол Крейг Робертс призвал и вовсе арестовать Мюллера.

По словам президента РФ Владимира Путина, расследование по «вмешательству» было попыткой противников Трампа оправдать неудачу его оппонента на выборах. Президент США Дональд Трамп также неоднократно отрицал факт вмешательства, считая развернутую против России кампанию «охотой на ведьм».

Кроме того, в отставку также ушел заместитель генпрокурора США Род Розенстайн. Он подал заявление об увольнении вскоре после того, как российская компания «Конкорд», которую безосновательно обвиняли во «вмешательстве», обратилась в суд с иском к спецпрокурору Мюллеру и генеральному прокурору Уильяму Барру. Адвокат компании уверен, что Барр и Мюллер преступили уголовный кодекс округа Колумбия — распространили информацию о подозрениях к российской компании, нарушив ее право на справедливый суд.