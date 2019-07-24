В Киеве отреагировали на планы Зеленского уволить Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

«Как сообщают мои источники, глава офиса президента Андрей Богдан направил министру кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА», — написал в Facebook шеф-редактор украинского издания «Обозреватель» Орест Сохар.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что Зеленский обладает необходимыми полномочиями, чтобы снять Кличко с должности. Вероятно, в будущем в Киеве будет установлено двоевластие.

«Президент вправе это сделать, это не противоречит украинскому законодательству. Речь идет не о том, чтобы сместить Кличко с должности мэра, этого он сделать не может, речь о том, чтобы назначить главу администрации. Существует соответствующий закон. Мэр будет, но будет и глава администрации, и все основные властные полномочия переходят под его контроль», — говорит аналитик.

По словам политолога, Зеленский получит подавляющее большинство в парламенте, что позволит ему совершенно свободно проводить кадровую политику.

«Я не знаю, как поступит это правительство, но то, которое будет назначено по результатам выборов, сделает что скажет Зеленский. У него будет полный контроль в Верховной раде, так что я не вижу проблем», — добавил эксперт.

Собеседник ФАН также констатировал, что действующий мэр Киева является неэффективным управленцем и должен быть заменен. Другой вопрос — на кого.