МИД РФ прокомментировал информацию о тайных тюрьмах СБУ в Донбассе

Москва, 24 июля. МИД России не владеет информацией о секретных тюрьмах Службы безопасности Украины, однако знаком с журналистскими расследованиями на эту тему. Об этом заявил глава общеевропейского департамента министерства иностранных дел РФ Андрей Келин.

Он подчеркнул, что в ежедневных отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине не было упоминаний о секретных тюрьмах СБУ, однако данная информация неоднократно появлялась на страницах средств массовой информации в рамках журналистских расследований.

«Я вижу в новостях, да, что такие вещи есть, но это журналистское расследование», — пояснил Келин.

Ранее РИА Новости сообщало о тайных тюрьмах СБУ и украинских добровольческих батальонов. Секретные тюрьмы располагались в Мариуполе, Харькове, Красноармейске и Краматорске. При этом мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Харькове.

Представителям мониторинговой миссии ООН удалось установить имена 184 человек, которые незаконно удерживались в секретной тюрьме СБУ в Харькове с 2014 по 2016 год.

По словам бывшего заключенного секретной тюрьмы в Мариуполе Кирилла Филичкина, экс-депутаты Верховной рады Олег Ляшко и Игорь Мосийчук лично допрашивали его. При этом Мосийчук применял пытки во время допроса.

Напомним, весной 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.