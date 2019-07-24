Пушков объяснил, зачем нужна «страшилка» с обвинениями РФ по выборам в США

Москва, 24 июля. Сенатор Алексей Пушков отреагировал на новые обвинения со стороны США в том, что Россия якобы «продолжает вмешиваться» в американские выборы, назвав их страшилкой. Соответствующее сообщение появилось на его странице в микроблоге Twitter.

На слушаниях в сенате директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Москва будто бы по-прежнему «предпринимает попытки» вмешаться в электоральный процесс в Штатах. При этом доказательств своих слов и каких-либо подробностей он не привел. Сенаторы не стали уточнять у Рэя, что он имел ввиду.

Как резонно отметил Пушков, в США вот уже 10 месяцев нет никаких выборов, однако безосновательные обвинения со стороны Вашингтона в адрес Москвы продолжают звучать.

«Нельзя вмешаться в то, чего нет. Но сенаторы кивают, у них нет вопросов. Эта страшилка нужна исключительно для борьбы с (президентом США Дональдом. — Прим. ФАН) Трампом и для антироссийской истерии», — объяснил Пушков.

В США уже 10 месяцев нет никаких выборов, а директор ФБР заявляет в сенате, будто Россия «продолжает вмешиваться в них». Нельзя вмешаться в то, чего нет. Но сенаторы кивают, у них нет вопросов. Эта страшилка нужна исключительно для борьбы с Трампом и для антироссийской истерии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 24 июля 2019 г.

Напомним, в США ранее было инициировано расследование относительно якобы «вмешательства» России в американские президентские выборы в 2016 году. Возглавлял процесс генеральный прокурор Роберт Мюллер, который спустя почти два года работы так и не смог найти факты того, что Москва «оказывала влияние» на электоральные процессы, а также подтвердил отсутствие сговора между Россией и избирательным штабом Трампа.

Провальное расследование обошлось налогоплательщикам в США в более чем 30 миллионов долларов. По итогам по сути бессмысленной работы Мюллера не было выдвинуто никаких обвинительных заключений.

Эксперты отмечали, что заявления со стороны США являются всего лишь частью внутриполитической борьбы между демократами и республиканцами, которая не имеет никакого отношения к России.

Комментируя итоги расследования, президент России Владимир Путин вспомнил о пословице «гора родила мышь», которая употребляется, когда за громкими заявлениями следует крайне скромный результат.

После провала своего «расследования» Мюллер подал в отставку, и, скорее всего, сама должность спецпрокурора в США будет упразднена.