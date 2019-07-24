Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны, исключив из «гонки» РФ

Вашингтон, 24 июля. Американский еженедельный журнал Time, выпуск которого был посвящен покорению Луны, вышел с обложкой без российского флага.

Обложка нового номера полностью повторяет вариант 1968 года — советский космонавт и американский астронавт бегут к Луне. Однако сейчас дизайнеры решили не иллюстрировать на обложке флаг России, оставив только американского и китайского космонавтов, а также астронавтов частных компаний SpaceX и Blue Origin.

В главном материале, который вышел под названием «Участвующие в поединке супердержавы. Соперничающие миллиардеры. Внутри новой гонки к Луне», отмечается, что именно Вашингтон и Пекин добились весомых результатов в новых программах, связанных с освоением Луны.

Ранее директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джеймс Брайденстайн рассказал о планах установить постоянное американское присутствие на поверхности постоянного спутника Земли. Он подчеркнул, что «возвращение на Луну» является одним из главных приоритетов Соединенных Штатов в освоении космоса.

По словам президента Российской академии наук Александра Сергеева, освоение Луны заложит основу для исследования других планет Солнечной системы. Он напомнил, что человечество продемонстрировало свои возможности, долетев до Луны и приземлившись на ней в конце 60-х годов. Сергеев обратил внимание на тот факт, что на спутнике Земли можно заниматься не только наукой, но и искать полезные ископаемые.