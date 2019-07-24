Facebook оштрафовали на рекордные $5 млн за слив данных пользователей

Вашингтон, 24 июля. Американскую социальную сеть Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов из-за ненадежной защиты личных данных пользователей. Решение об этом вынесла Федеральная комиссия по торговле США. Отмечается, что сумма взыскания стала рекордной.

Помимо этого, ведомство объявило об ужесточении требований к охране конфиденциальной информации юзеров, а также обязало Facebook изменить корпоративную структуру, чтобы компания несла ответственность за принимаемые решения относительно личных данных людей, имеющих аккаунты в соцсети.

Напомним, крупный скандал из-за утечки данных 2,7 млн пользователей Facebook произошел в апреле минувшего года. Тогда Facebook официально уведомил Еврокомиссию о том, что эти сведения могли попасть в распоряжение британской фирмы Cambridge Analytica (компания сотрудничала с американским лидером Дональдом Трампом во время его президентской кампании в 2016 году).

К слову, по данным газеты New York Times, речь идет, правда, не о 2,7 млн юзерах, а 50 млн человек. На основании этих конфиденциальных сведений эксперты Cambridge Analytica изучали политические предпочтения избирателей, после чего им демонстрировалась «правильная» реклама. О начале расследования в отношении Facebook и Cambridge Analytica объявила генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей.

В воровстве данных Facebook уличали и в феврале этого года. Об этом сообщило издание Wall Street Journal. По данным WSJ, после включения соцсеть почти молниеносно сканирует другие установленные на гаджетах пользователей приложения. Украденная информация опять же используется в рекламных целях.

Отметим, что Facebook был пойман и на политической цензуре. Так, в апреле 2018 года администраторы соцсети без объяснения причин заблокировали аккаунты Федерального агентства новостей, хотя для бана не было никаких оснований. Эти действия ФАН стало оспаривать в Федеральном окружном суде округа Северная Калифорния (город Сан-Франциско, США). Иск был подан 21 ноября 2018 года.

Мнение о том, что блокировка ФАН Facebook — это проявление цензуры и очередная атака на Российскую Федерацию, поддержала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.