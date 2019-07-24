Киев сообщил о достижении договоренности по возвращению моряков ВМСУ

Киев, 24 июля. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что достигнуты договоренности о возвращении арестованных в России за нарушение границы моряков военно-морских сил Украины, в настоящее время оформляются финальные документы.

«Достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы», — передает слова Денисовой «Общественное ТВ».

Омбудсмен выразила мнение, что в самое ближайшее время на Украине будут встречать моряков.

Ранее Денисова попросила Федеральную службу безопасности РФ освободить моряков под ее ответственность.

Напомним, 25 ноября прошлого года три военных корабля военно-морских сил Украины (ВМСУ) — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — нарушили государственную границу Российской Федерации в Черном море, вторглись в ее территориальные воды, в течение нескольких часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования пограничников ФСБ России остановиться. В результате военные катера и буксир были задержаны, а моряки арестованы. В общей сложности на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины, последние де-факто руководили так называемой операцией. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее «однозначной провокацией».