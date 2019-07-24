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Отец убитого экс-спецназовца ГРУ назвал закономерным арест еще одного подозреваемого

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Отец убитого экс-спецназовца ГРУ назвал закономерным арест еще одного подозреваемого

Ереван, 24 июля. Правоохранительные органы Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры республики Аревик Хачатрян.

«Фигурант дела об убийстве Белянкина был арестован на 40 дней», — сообщили в ведомстве в комментарии ТАСС.

В Генпрокуратуре Армении сообщили, что направили запрос российским коллегам на получение материалов уголовного дела для того, чтобы начать преследование. Как сообщил источник ТАСС, арестованным оказался владелец бара «Бир Хаус» в Красногорском районе Подмосковья Григор Оганян, около этого заведения произошел конфликт.

Отец убитого экс-спецназовца ГРУ заявил, что не сомневался в поимке преступника. Он отметил, что для него это было вопросом времени.

«Я был уверен, что его поймают, то что его выдадут. В этом у меня сомнений никаких не было. Для меня это было закономерно — просто вопрос времени. Поймали его достаточно быстро», — рассказал отец Белянкина в комментарии телеканалу «360».

Белянкин-старший добавил, что задержанного фигуранта дела могут в ближайшее время отправить в Россию, где он предстанет перед судом. В таком случае на свободе останется только один подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ.

Как сообщает «Царьград», бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин был убит в ночь на 2 июня, когда пытался помочь мужчине, которого избивали неизвестные. Экс-спецназовец проявил героизм и постарался остановить злоумышленников, однако его повалили на землю и ранили ножом в грудь, пишет «ФедералПресс».

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