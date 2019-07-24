Енотов и норок разрешили перевозить в поездах дальнего следования в России

Москва, 24 июля. «Федеральная пассажирская компания» обновила список животных, разрешенных к перевозке в поездах дальнего следования. Об этом проинформировали в пресс-службе ОАО «РЖД».

Ранее к перевозке без сопровождения владельцев допускались собаки, кошки, птицы, хомяки, морские свинки и кролики. Теперь в список входят мелкие грызуны, хищники, в том числе еноты и норки, неядовитые земноводные и пресмыкающиеся. Для того, чтобы перевезти животное, нужно оформить два заявления, а не четыре, как было раньше.

Как отмечает «АиФ», в июле вступили в силу новые требования к содержанию питомцев во время перевозки, согласно которым хозяева должны передать их в специальных клетках или контейнерах с поддоном, кормушкой и поилкой.

Напомним, услуга по перевозке домашних животных без сопровождения владельцев появилась в середине июля минувшего года, сейчас она доступна в 226 поездах дальнего следования.