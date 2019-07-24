Командующий Северным флотом РФ рассказал об испытаниях двух новых атомных подлодок

Североморск, 24 июля. Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев рассказал об испытаниях стратегического ракетоносца проекта «Борей-А» «Князь Владимир» и атомного подводного ракетного крейсера проекта «Ясень-М» «Казань».

Моряки Северного флота отрабатывают в Баренцевом море использование модернизированных подводных лодок проектов 955А и 885М.

«Личный состав Северного флота обеспечивает проведение программ испытаний новейших кораблей — в том числе стратегического ракетоносца проекта «Борей-А» «Князь Владимир» и атомного подводного ракетного крейсера проекта «Ясень-М» «Казань», — констатировал Моисеев.

Ранее глава «Севмаша» Михаил Будниченко отметил, что боевые характеристики многоцелевых ракетных подводных крейсеров проекта «Ясень» позволяют им выполнять функции стратегического неядерного сдерживания. В интервью «Интерфаксу» он констатировал, что подлодки являются универсальными носителями ракетного и торпедного оружия.

Эксперт добавил, что в министерстве обороны России неоднократно отмечалась необходимость в «малошумных кораблях с высокоточным оружием, которые как можно дольше могут находиться под водой». Он уточнил, что «Ясень» и «Борей» являются наиболее высокотехнологичными и наукоемкими подлодками.

На данный момент на вооружение ВМФ РФ поступают субмарины четвертого поколения, например, многоцелевые атомные подлодки проекта 885/885М «Ясень»/«Ясень-М» с крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» и/или «Оникс», а также стратегические подводные крейсеры проекта 955/955А «Борей»/«Борей-А», которые оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».