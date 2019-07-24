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Командующий Северным флотом РФ рассказал об испытаниях двух новых атомных подлодок

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Командующий Северным флотом РФ рассказал об испытаниях двух новых атомных подлодок

Североморск, 24 июля. Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев рассказал об испытаниях стратегического ракетоносца проекта «Борей-А» «Князь Владимир» и атомного подводного ракетного крейсера проекта «Ясень-М» «Казань».

Моряки Северного флота отрабатывают в Баренцевом море использование модернизированных подводных лодок проектов 955А и 885М.

«Личный состав Северного флота обеспечивает проведение программ испытаний новейших кораблей — в том числе стратегического ракетоносца проекта «Борей-А» «Князь Владимир» и атомного подводного ракетного крейсера проекта «Ясень-М» «Казань», — констатировал Моисеев.

Командующий Северным флотом РФ рассказал об испытаниях двух новых атомных подлодок

Ранее глава «Севмаша» Михаил Будниченко отметил, что боевые характеристики многоцелевых ракетных подводных крейсеров проекта «Ясень» позволяют им выполнять функции стратегического неядерного сдерживания. В интервью «Интерфаксу» он констатировал, что подлодки являются универсальными носителями ракетного и торпедного оружия.

Эксперт добавил, что в министерстве обороны России неоднократно отмечалась необходимость в «малошумных кораблях с высокоточным оружием, которые как можно дольше могут находиться под водой». Он уточнил, что «Ясень» и «Борей» являются наиболее высокотехнологичными и наукоемкими подлодками.

На данный момент на вооружение ВМФ РФ поступают субмарины четвертого поколения, например, многоцелевые атомные подлодки проекта 885/885М «Ясень»/«Ясень-М» с крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» и/или «Оникс», а также стратегические подводные крейсеры проекта 955/955А «Борей»/«Борей-А», которые оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».

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