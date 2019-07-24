Госдума РФ утвердила законопроект о выплате детских пособий до трех лет

Москва, 24 июля. Госдума РФ утвердила в третьем чтении законопроект, расширяющий круг семей с детьми, имеющих право на получение выплат за первого и второго ребенка. При этом пособие будет выплачиваться ежемесячно до достижения ребенком трехлетнего возраста, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Утвержденные госдумой изменения коснулись федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Согласно документу, с 1 января 2020 года дополнительное пособие на первого и второго ребенка назначается семьям, у которых доход на каждого члена семьи ниже двукратного размера прожиточного минимума, установленного в регионе. Сейчас такие выплаты получают семьи, в которых доход не превышает 1,5 размера прожиточного минимума из расчета на каждого члена семьи.

Кроме того, сейчас государство оказывает финансовую поддержку семьям только до достижения ребенком 1,5 лет. Благодаря изменениям, утвержденным Госдумой, семьи смогут получать пособия, пока ребенку не исполнится три года.

Как ранее сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, ожидается, что выплаты будут назначены 70% семей, в которых родился первый или второй ребенок. Уточняется, что на реализацию закона в следующем году потребуется 74,9 миллиарда рублей. Большая часть этих расходов уже запланирована, однако дополнительно нужно потратить 16,5 миллиарда рублей.

Отметим, что поручение увеличить пособия для семей с детьми дал президент РФ Владимир Путин по итогам прямой линии, состоявшейся 20 июня 2019 года.