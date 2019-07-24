Муж Ницой связал результаты выборов в Раду с модой на рваные джинсы у украинцев

Киев, 24 июля. Супруг украинской писательницы Ларисы Ницой обнаружил связь между результатами выборов в Верховную раду и популярностью рваных джинсов у жителей Украины. Соответствующее обращение Андрей Ницой опубликовал на своей странице в Facebook.

Муж писательницы считает, что большинство украинцев продемонстрировали низкий уровень интеллекта на выборах. Как отметил Андрей Ницой, украинцы являются нацией, которая меньше всего увлекается чтением, в сравнении с другими странами Европы. Кроме того, по словам супруга писательницы, на Украине издается наименьшее количество книг на душу населения. Ницой отмечает, что электоральные предпочтения украинцев напрямую связаны с их низкой увлеченностью книгами. Отдавать предпочтение рваным джинсам, по его мнению, могут только люди с невысоким интеллектом.

«Поздно благодарить за это всех причастных к культуре и образованию чиновников и политиков. Надо с этим что-то делать уже. Может начинать политические реформы с того, чтобы зашивать дырки на штанах?» — написал муж украинской писательницы.

При этом некоторые подписчики поддержали точку зрения Ницоя и согласились, что связь между результатами выборов в Раду и модой на рваные джинсы все же есть.

«Мода на стиль оборванцев-попрошаек — это ментальный вирус, потому что нищие не имеют ни собственности, ни прав, ничего, кроме своей ветоши», — написал Сергей Моша.

«Латать ничего в украинской политике не стоит. Если те «штаны» латать, то жизнь будет, как большинство украинских дорог», — считает Сергей Файфура.

«Я такую моду не воспринимаю категорически! Никогда украинец не ходил в рваном!» — возмутилась одна из подписчиц.

Однако с мнением, которое обозначил Андрей Ницой, согласились не все его фолловеры.

«Кому нужны книги и истребление лесов на бумагу, когда можно прочитать все в электронном виде? Чем рваные джинсы хуже клешей, мини-юбок или тай-дай? Когда-то вальс считался неприличным танцем, потому что партнер обнимал стан партнерши. Сегодня вальс исполняют в самых престижных клубах», — пишут в комментариях.

«Сначала рядовой украинец имеет возможность выделить из своего бюджета средства на покупку книги. Затем возникает желание простым проведением пальца по экрану открыть любую книгу, а, если лень читать, просто послушать. А уж количество дыр на штанах совсем не имеет отношения к образованности человека, а видение их связи свидетельствует об анахронизме», — считает Александр Корниенко.

Напомним, что Лариса Ницой баллотировалась в Раду по округу №117, однако набрала менее 5% голосов во Львове и не прошла в парламент.