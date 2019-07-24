Экономист предсказал судьбу спора «Нафтогаза» и «Газпрома»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что украинский газовый концерн считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по вопросу будущего транзита газа.

«Нет причин уже сейчас не назначать дату следующей трехсторонней встречи… Но главное, что до такой встречи нужно было бы провести консультации на техническом уровне с «Газпромом» и специалистами Еврокомиссии для подготовки проекта операторского соглашения и обсуждения вариантов бронирования мощностей между «Газпромом» и оператором украинской ГТС или контракта на своп газа между «Газпромом» и «Нафтогазом», — написал Витренко в Facebook.

Для украинской стороны важно добиться от России участия в этом переговорном процессе, привлечь Европейский союз и получить сделку, сохранив транзит, говорит руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.

«Причем сделать это, не отказываясь от результатов Стокгольмского арбитража, который фактически пересмотрел весь контракт России на поставку газа Украине. Это вызвало ярость у «Газпрома». Это решение, если «Газпром» сохраняет постоянные и теплые торговые контакты с Украиной, может вызвать иски. В связи с этим порушится вся система поставок. «Газпрому» не выгодно отказываться от принципа фиксированных объемов поставки заказчикам. Украина должна определиться по этому вопросу, а именно — отыграть назад», — заявил Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей.

После визита канцлера Германии Ангелы Меркель в прошлом году «Газпром» заверял, что транзит газа прекращен не будет, сообщил экономист.

«Понятно, что компания до пуска всех обходных маршрутов готова договариваться с Киевом. Все здесь зависит от Киева. Это не вопрос времени и места встречи, а вопрос повестки на встрече и готовности Киева отыгрывать все обратно после всех замечательных успехов, которые привели к кризису в отношениях с поставщиком газа», — сказал он.

Эксперт заверил, что «Газпром» сохранит «падающий» транзит через Украину.

«Газпром» скажет, что «сохраняем, но объемы будем снижать». Или же он будет снижать шаг за шагом по мере пуска своих новых веток — это наиболее вероятный сценарий развития событий. Все-таки «Газпром» — не политическая организация и не будет прекращать транзит из-за конфликта на юго-востоке Украины. Но он может в рамках коммерческой логики отказаться от этого поставщика и сделать его более сговорчивым. Таким образом «Газпром» может показать другим потребителям, что нельзя сводить отношения к торговой и судебной войне», — добавил эксперт.

Ранее европейские трейдеры предупредили о негативных последствиях, которые связаны с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».