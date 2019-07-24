Генштаб заявил об обновлении ядерной триады России

Москва, 24 июля. Доля современных вооружений в ядерной триаде РФ вырастет к концу года до 85%. Об обновлении рассказал врио начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир.

Как указывал в мае президент России Владимир Путин, в настоящее время этот показатель находится на отметке 82%.

«В целом, по итогам года уровень оснащенности наших Стратегических ядерных сил современными образцами вооружения будет доведен до 85%», — заявил Познихир в Совете Федерации.

Ранее российский лидер подчеркнул, что после изобретения и создания ядерного оружия человечество находится в состоянии относительного покоя, за исключением региональных конфликтов. Президент уточнил, что превентивный ядерный удар со стороны России исключен. Москва, по его словам, применит соответствующее оружие только в случае агрессии против нее. Глава государства отметил также, что в России постоянно совершенствуются системы слежения ПВО.

Тем временем в МИД РФ заподозрили США в подготовке масштабных ядерных испытаний. Дипломаты выразили уверенность, что в ближайшее время американские власти объявят о намерении выйти из договора о запрете ядерных испытаний под предлогом нарушений «другими его участниками».

В интервью Федеральному агентству новостей член комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, что Россия в случае, если США прервут мораторий на испытания ядерного оружия, будет вынуждена действовать зеркально.

Как сообщал Washington Post, в апрельском докладе комитета Парламентской ассамблеи (ПА) Североатлантического альянса нечаянно раскрыли места хранения американского ядерного оружия.