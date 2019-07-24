Экс-депутат Рады рассказал, на каких условиях готов купить золотой бюст Зеленского

Украинский бизнес оперативно отреагировал на популярность президента Украины Владимира Зеленского, который не только сумел с разгромным счетом выиграть президентские выборы, но и фактически заручился большинством в новой Верховной раде.

Знаком этой популярности стало предложение на популярном сайте приобрести «золотой бюст» Зеленского, сообщает «Украинская правда». Продажи должны начаться уже 25 июля, гипсовый бюст украинского президента весом 2,5 кг и высотой 23 см покрыт лаком и сусальным золотом. Изделие, которое продавцы оценивают в 78 долларов, предлагается в нескольких модификациях, в том числе под мрамор и слоновую кость.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко весьма критически отзывается о первых шагах Зеленского в качестве президента Украины. Журавко объяснил Федеральному агентству новостей, почему пока не спешит изыскивать 78 долларов на приобретение золотого президентского бюста.

«Знаете, я бы купил золотой бюст Зеленского и сделал бы даже не только это, если бы он сказал: «Я человек мира, я прекращаю войну. Я начинаю восстанавливать промышленность и само государство. Я прекращаю терроризировать историю и язык. Я сегодня же отдаю приказ прекратить расстреливать собственный народ. Я выполняю обещания, которые дал в фильме «Слуга народа». Вот тогда бы я купил этот золотой бюст, стоял бы на паперти, просил бы денег, но купил», — говорит Журавко.

Однако сегодня у экс-депутата Рады нет никакого желания тратиться на подобную покупку.

«Сегодня я не куплю бюст Зеленского, потому что вижу, как он становится новым кровавым президентом моей страны. Он не выполняет свои обещания, не держит слово. И мне обидно, что с процентов его популярности, из-за того, что люди ему поверили, кто-то будет зарабатывать на этих бюстах», — говорит экс-депутат Рады.

«К сожалению, попытка урвать на чем угодно — это реальность нынешней Украины», — сетует политик.

«Ну, а если кто-то все-таки решит купить эти бюсты, у меня вопрос: а помогут ли золотые бюсты принести Украине мир, помогут ли они объединить наше государство после такого тяжелого раскола? Зеленский говорил, что его портреты нигде висеть не будут, а это как называется?! Не портреты, так бюсты, да еще за «бабки»? Мне от всего этого очень и очень печально», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Журавко в своем посте в Facebook высказался по поводу результатов внеочередных выборов в Верховную раду, состоявшихся в воскресенье. По мнению политика, тот факт, что в новый парламент не прошли многие из тех, кто виновен в преступлениях против народа Украины, дает надежду, что все эти люди рано или поздно понесут заслуженное наказание.

«Немного надежды на какое-то просветление в сознании избирателей у меня появилось. Знаете почему? Потому что в этот парламент не попали люди, которые для меня являются убийцами, разрушителями, несущими за собою смерть, фашизм, нацизм, безликость, страх, вражду и геноцид», — пишет Журавко.

Предварительные итоги выборов в Раду по партийным спискам таковы: президентская партия «Слуга народа» — 43,17%; «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,01%; «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 8,18%; «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,11%; «Голос» Святослава Вакарчука — 5,83%.

Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер и в Раду не попали.