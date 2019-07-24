Стало известно, сколько денег сэкономил россиянам Крымский мост

С начала лета экономия автомобилистов, пересекающих Керченский пролив по мосту на легковом и грузовом автотранспорте, составила более 3,6 млрд рублей. Эти данные сообщили в ответ на запрос Федерального агентства новостей в пресс-службе Крымского моста.

До открытия Крымского моста за один рейс на пароме от порта «Крым» до порта «Кавказ» или в обратном направлении, в зависимости от типа и габаритов автомобиля, нужно было заплатить от 1,5 до 19,5 тысяч рублей, отмечают в пресс-центре. Движение же по Крымскому мосту бесплатно с начала его запуска в мае 2018 года.

На сайте Крымского моста 23 июля была опубликована информация, что с начала лета трафик через Керченский пролив превысил 1 млн автомобилей. За июнь и три недели июля по Крымскому мосту проехало 1,057 млн машин, в том числе 14 тысяч автобусов и 115 тысяч грузовиков. По сравнению с весенним трафиком, среднесуточная интенсивность движения летом выросла в два раза — почти до 21 тысячи автомобилей. Максимальный суточный трафик был зафиксирован 15 июля этого года, когда за 24 часа Керченский пролив пересек 31 331 автомобиль. Проектная пропускная способность четырех полос движения по мосту составляет 40 тысяч автомобилей в сутки. Такие высокие показатели достигаются за счет высокой скорости движения (максимальная разрешенная скорость — 90 км/ч) и запрета останавливаться на мосту.

В целом с 16 мая 2018 года, когда было открыто регулярное движение автотранспорта, по мосту проехало около 6 млн машин. Как ранее сообщало ФАН, автовладельцы и перевозчики, которые воспользовались Крымским мостом вместо паромной переправы, уже сэкономили более 19 млрд рублей.

Напомним, 18 июля на Крымском мосту были торжественно уложены финальные звенья второго пути (крымское направление). На первом пути (для встречного движения в Тамань) стыковку провели месяцем ранее. Суммарно на двухпутной железной дороге почти пять тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал. Планируется, что железнодорожная часть Крымского моста откроется в декабре 2019 года.

Автодорожная часть была введена в эксплуатацию в середине мая 2018 года — на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока, и этот наземный маршрут в Крым сразу завоевал большую популярность среди автомобилистов. Переправа через Керченский пролив соединяет Крым и Таманский полуостров, ее протяженность составляет 19 километров, что делает мост самым длинным в России.