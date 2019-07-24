Caviar представила концепт iPhone 11 для полетов на Луну

Москва, 24 июля. Российский бренд Caviar представил концепт iPhone 11, посвященный 50-летию высадки на Луну. Создатели уверяют, что смартфон будет устойчивым к огню, воде и морозу – с ним можно будет полететь на Луну.

Устойчивость к ударам iPhone 11 обеспечат черный кевлар, титан и композитный материал. Кроме того, смещенный центр тяжести смартфона предотвратит падения вниз экраном. Если все же iPhone 11 упадет экраном вниз, то особые выступы не дадут ему разбиться.

Корпус концепта iPhone 11 изготовлен из кевлара, этот материал используется при создании бронежилетов. Кевлар способен выдержать температуру до -200 градусов. Кроме того, создатели утверждают, что слоистая структура корпуса смартфона способна рассеивать тепло, это убережет гаджет от огня. Лимитированная коллекция состоит из 50 устройств. Стоимость iPhone 11 по предзаказу составит 247 000 рублей.