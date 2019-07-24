Вакарчука уличили в выступлениях перед российскими олигархами в Монако и Майами

Киев, 24 июля. Основатель рок-коллектива «Океан Эльзы» и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук в 2015 году выступал перед российскими бизнесменами в Монако. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов на своей странице в социальной сети Facebook.

«Публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года», — написал адвокат, отметив, что артист веселил российских олигархов в Монако, а украинские солдаты погибали на войне в Донбассе.

Портнов прикрепил ссылку на видеозапись с концерта, правда, вскоре она была удалена из Сети. На ролике Вакарчук исполняет композицию «Больше для нас». В комментариях к посту Портнов добавил, что речь идет о корпоративе у владельца Beluga Group Александра Мечетина.

Украинское издание «Страна.ua» сообщало, что 2015 год рок-группа «Океан Эльзы» вместе со своим бессменным лидером Вакарчуком встретила на «русской вечеринке» в Майами. По данным портала, именно в эти дни Донбасс переживал ужас войны — весь январь шли бои за донецкий аэропорт. Мероприятие, на котором выступил украинский исполнитель, в Майами называли «праздником русских олигархов».

Гражданская война в Донбассе началась весной 2014 года после государственного переворота в стране. Жители региона выступили против смены власти и на референдумах поддержали создание Донецкой и Луганской Народных Республик. Конфликт на юго-востоке Украины пытаются урегулировать также на минской площадке, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства.