Вашингтон, 24 июля. Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший так называемое «российское дело о вмешательстве в президентские выборы», выступающий в среду в Конгрессе, не нашел доказательств вины Трампа в «сговоре с РФ».

Вопросы Мюллеру 24 июля задают представители юридического комитета и комитета по разведке. Отвечая на них, Мюллер признал ангажированность расследования.

«Я старался быть максимально объективным, — заверил он. — И сделать расследование открытым. В мае 2017 года приступил к расследованию. Мы хотели выявить связь между русским правительством и людьми республиканцев».

Американская пресса ожидает, что экс-спецпрокурор разочарует конгрессменов и повторит лишь то, что уже было сказано. На данный момент ситуация именно так и складывается.

«Мы сделали вывод, что русское правительство вмешивались в выборы. Но! Мы выяснили, что люди [президента США Дональда] Трампа не взаимодействовали с правительством РФ», — констатировал он и признался, что никаких доказательств этих выводов не существует.

Комментатор, ведущий онлайн-трансляцию, уточнил, что так называемому «российскому вмешательству» будет посвящена вторая часть слушаний в конгрессе. В частности, речь пойдет о том, что некие «русские хакеры» якобы помогали республиканцам взламывать почту участницы президентских выборов Хиллари Клинтон. Также комментатор заявил, что Мюллеру, вероятно, мешал проводить расследование тот факт, что чаты многих свидетелей по делу о «российском вмешательстве» были засекречены.

Накануне ФБР заявило, что Россия якобы вновь предпринимает попытки вмешаться в избирательный процесс США. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отверг эти голословные обвинения.

Напомним, после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году проигравшие демократы обвинили неких «российских хакеров» во вмешательстве в выборы. Никаких доказательств американская сторона не представила. В Москве категорически отвергли эти обвинения, подчеркнув, что РФ не вмешивается во внутренние дела других стран.

Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал так называемый «русский след» на выборах в США. Для этого ему были выделены из бюджета США 35 миллионов долларов. К делу были подключены 20 серьезных профессиональных юристов и 42 агента ФБР. Однако ни одного следа так и не было обнаружено. Команда Мюллера, которая потерпела провал, уточнила, что РФ якобы все-таки вмешивалась в выборы, однако, как она выяснила, «люди Трампа не взаимодействовали с правительством РФ». При этом у Мюллера признали, что никаких доказательств нет. На что были потрачены средства американских налогоплатильщиков, так и осталось неизвестно.

Американские спецслужбы при этом отказываются закрывать историю с «российским вмешательством», так как они используют этот скандал для введения санкций против неугодных лиц и стран, а также занимаются шпионажем. Американский суд запретил Мюллеру и генпрокурору США Уильяму Бару разглашать что-либо и обсуждать по делу «Конкорда» и IRA.