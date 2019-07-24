Косметолог оценила пластические операции Распутиной

Москва, 24 июля. Российская певица Маша Распутина переборщила с пластическими операциями, заявила известный косметолог Марта Орлова. По ее словам, последние фотографии исполнительницы говорят о большом количестве хирургических вмешательств. Как уточнила эксперт, артистка перенесла операции по изменению формы носа. Кроме того, Орлова считает, что Распутина постоянно использует филлеры.

«Это инъекционный препарат, который используется для коррекции контура лица», — подчеркнула Орлова.

По данным издания «KP.Ru», по мнению косметолога, сейчас у звезды чересчур вздернут и заострен кончик носа. По ее мнению, лицо стало чересчур объемным. Ранее Распутина рассказала, что действительно прибегала к помощи пластических хирургов. Она уточнила, что все женщины рано или поздно к этому приходят. Исполнительница заявила: те дамы, которые утверждают, что просто «намазались» кремом, откровенно лгут.

Ранее известный косметолог и дерматолог Марта Орлова рассказала, как российской певице Алле Пугачевой удается выглядеть моложе своих лет. Пользователи в Сети отмечают, что в свои 70 лет Примадонна выглядит максимум на 50.

По словам эксперта, видно, что в прошлом исполнительница перенесла несколько операций по коррекции внешности. По ее словам, настоящий возраст Пугачевой также скрывают правильное питание, занятия спортом, хороший макияж и харизма.

Косметолог предположила, что сегодня Пугачева, скорее всего, не прибегает к помощи хирургов. Вместо этого она обратилась к легкой косметологии, что приветствуется и разрешено специалистами. Специалист считает, что Пугачева делает химические пилинги для отшелушивания ороговевших участков кожи и ее выравнивания, уколы гиалуроновой кислоты и пептидов для разглаживания морщин и увлажнения. Пугачева также проходит процедуры с микротоками, которые выравнивают кожу и снимают отечность.

Ранее в Сети появился ролик, на кадрах Примадонну подвозят на личном автомобиле прямо к дверям поезда, на котором она должна была отправиться в Латвию. Некоторые коллеги, например певец Владимир Винокур и исполнительница Любовь Успенская поддержали звезду. По их словам, статус позволяет ей подобные действия. При этом продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, блогер Лена Миро сочли поведение Пугачевой неприемлемым.

Напомним, Пугачева рассказала, почему раньше никогда не слушала свои песни. Она уточнила, что слушала свои композиции, чтобы не расстраиваться. По словам звезды, слушать свои песни ей было тяжело.

Певица подчеркнула, что она — максималистка. По словам Пугачевой, она всегда требовала от себя большего. Примадонна знала, что и как должна была спеть, и расстраивалась, если не устраивал результат.

Пугачева добавила, что решилась прослушать свои песни только спустя 10 лет после ухода со сцены. Она подчеркнула, что в итоге осталась довольна и была в восторге. При этом одна из песен заставила примадонну всплакнуть.

Ранее пользователи соцсетей разочаровались в Пугачевой, не пришедшей на концерт в Москве. 8 апреля прошел праздничный концерт в Crocus City Hall в Москве.