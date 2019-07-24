МИД РФ не ожидает изменений в отношениях с Лондоном после прихода Джонсона

Москва, 24 июля. Россия не ожидает изменений в отношениях с Лондоном с приходом Бориса Джонсона на пост премьер-министра Соединенного Королевства, об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

«Я не думаю, что что-то изменится в ближайшее время, потому что Борис Джонсон принадлежит к той команде, которая как раз эти отношения портила достаточно длительное время», — сказал дипломат в комментарии РИА Новости.

Келин напомнил, что будучи министром иностранных дел Британии Джонсон даже посетил Москву. Однако этот визит не изменил основную линию отношений Москвы и Лондона, подчеркнул Келин. Дипломат считает, что сложившаяся линия в российско-британских отношениях не изменится до тех пор, пока в Великобритании не произойдут крупные изменения.

Келин также отметил, что Джонсона не поддержало большое количество депутатов даже в Консервативной партии. Нет гарантий того, что новое правительство обретет поддержку среди населения и в парламенте, добавил дипломат. Кроме того, эксперты не исключают проведение всеобщих парламентских выборов осенью текущего года, напомнил Келин.

Во вторник были объявлены заключительные итоги выборов лидера Консервативной партии — им стал Борис Джонсон. Прежний лидер тори Тереза Мэй решила уйти в отставку с поста в июне текущего года после того, как не смогла справиться с проблемами выхода Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit) и консолидировать силы партии. Джонсон вступил в должность премьера в среду, 24 июля.

Ранее Джонсон назвал дату выхода Британии из ЕС. Новый премьер заявил, что Brexit должен состояться до 31 октября.