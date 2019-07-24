Эксперты объяснили, как правильно ухаживать за волосами

Москва, 24 июля. Эксперты в сфере красоты волос поделились действенными способами ухода за ними.

Всем приходилось задаваться вопросом красоты волос. При этом не имеет значения длина волос, генетика и пол. Под воздействием различных факторов, к примеру, стресс, недосып, любой человек может временно потерять естественную красоту волос. С помощью простых советов экспертов волосы приобретут красивый и ухоженный вид, сообщает интернет-издание Planet today.

Частое расчесывание волос приводит к секущимся кончикам. В некоторых случаях при очень тщательном расчесывании волосы могут повреждаться и выпадать.

Использование для ухода волос приборов с высокой температурой (утюжок, фен, плойка) приводят к перегреву волос. Они становятся ломкими, теряют блеск и жизненные силы. Поэтому в комплексе с такими приборами следует наносить защитные средства.

Особое внимание стоит уделять косметике, которая взаимодействует с волосами. Шампунь, бальзам, маски и масла должны быть тщательно подобраны к волосам, типу кожи головы. Они должны быть качественными, не вызывать аллергии и полностью соответствовать вашим требованиям.

Эксперты не рекомендуют расчесывать мокрые волосы. В таком состоянии они становятся слабыми, увеличивается их ломкость. Лучше некоторое время подержать полотенце на голове, чтобы влага впиталась, потом дать волосам высохнуть естественным путем.

Слишком частое затягивание волос в тугие пучки, косички не придает волосам здоровья. Специалисты рекомендуют менять прически, чтобы волосы могли отдохнуть.

Очень осторожными надо быть с окраской волос и химической завивкой. При таком виде воздействия волосы могут стать слабыми и безжизненными. При этом стоит выбирать качественную краску, чтобы избежать ожогов и неестественного цвета.

Выпрямлять густые кудри лучше в профессиональном салоне. В противном случае в домашних условиях можно просто сжечь волосы.

В любое время года защищайте волосы от воздействия солнца и холодного воздуха. От резких перепадов волосы становятся ломкими.

Регулярная стрижка кончиков волос также придает здоровье, блеск и легкость волосам.