Российские виноградари и виноделы получат адресные льготы

Москва, 24 июля. Государственная дума РФ решит осенью, какие льготы дать отечественным виноградарям и виноделам, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин после принятия в третьем чтении закона о пониженной ставке НДС на продажу фруктов и ягод, включая виноград.

По его словам, следующим шагом в поддержке отечественных предпринимателей будут адресные льготы владельцам российских виноградников.

«Мы сталкивались с лоббированием интересов сторонников того, чтобы льгота предоставлялась тем, кто ввозит виноматериал в Россию, но мы не пошли на это, – рассказал Володин. – Льготы получат только те, кто вырастили виноград и делает из него вино у нас, в России. Мы стараемся в законотворчестве переходить на адресные решения вопросов и теперь рассматриваем возможность адресных субсидий».

Напомним, 24 июля Госдума приняла сразу два «продуктовых закона»: НДС в отношении плодово-ягодной продукции снизили до 10%, а вот на операции по реализации пальмового масла ставку подняли с 10% до 20%. По словам Володина, последнее из указанных решений позволит направить дополнительные средства на поддержку производства молока, что создаст условия для отечественных производителей, а также обеспечит доступность качественного продукта для россиян.

Свое замечание относительно поправки ранее высказал замминистра финансов РФ Илья Трунин.