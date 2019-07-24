Зеленский обсудил выборы в Раду и ситуацию в Донбассе с послами G7

Киев, 24 июля. Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с послами стран G7, главами представительств Евросоюза и НАТО итоги выборов в Раду, проведение реформ и гражданскую войну на юго-востоке государства. Об этом рассказали в его пресс-службе.

«Зеленский проинформировал участников встречи о ситуации в Донбассе и последних шагах по разведению сил вокруг станицы Луганской», — говорится в сообщении​​​.

В пресс-службе уточнили, что украинский президент обменялся мнениями с участниками встречи по прошедшим в стране парламентским выборам. Стороны в ходе переговоров затронули проведение реформ Киевом и поддержку Украины международными партнерами.

Володимир Зеленський зустрівся з послами країн «Великої сімки» з підтримки реформ в Україні та представниками Європейського Союзу і НАТО в Україні. pic.twitter.com/E1v80wGt66 — Зеленський - слуга Народу ???????? (@zel_prezident) 24 июля 2019 г.

В минувшее воскресенье на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. По результатам обработки 92,33% протоколов, лидирует партия президента страны «Слуга народа». За нее отдали свои голоса 43,11% граждан. Официальные результаты Центральная избирательная комиссия опубликует до 5 августа включительно.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

В НАТО и ЕС Киев стремится на протяжении нескольких лет. После 2014 года власти Украины отказались от внеблокового статуса государства. Через два года вступление в Альянс назвали главной целью внешней политики страны. В то же время и европейская интеграция стала одной из приоритетных целей Киева.

В конце февраля на Украине был подписан проект закона, вносящего изменения в конституцию страны о курсе в Европейский союз и НАТО. При этом в Альянсе не раз подчеркивали, что Киеву в блоке места нет.