Контролеры на российских стадионах будут отвечать за безопасность

В России хотят возложить ответственность за безопасность на стадионах в том числе на контролеров — работников, которые занимаются рассадкой болельщиков по местам. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений выдвинула соответствующие предложения регионам. Документ за подписью ее главы, министра МВД Владимира Колокольцева находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

«Обеспечить обучение контролеров-распорядителей и привлечение их в установленном порядке к мероприятиям по обеспечению безопасности при проведении официальных соревнований», — говорится в предложении правокомиссии.

Сейчас вопросом безопасности занимаются сотрудники полиции, которые находятся в резерве, утверждает президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин. Раньше, до ЧМ-2018, ответственность за какие-либо беспорядки несла полиция, теперь же — организаторы мероприятия.

«После сотрудников полиции по полномочиям идут дружинники, которые тоже принимают участие в организации совместно с полицией. У контролеров никаких полномочий нет в вопросе по безопасности, они обычные организационные сотрудники», — считает председатель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

Если данная инициатива будет иметь продолжение, то появятся дополнительные расходы на поиск подходящих сотрудников и их обучение, уверен эксперт.

«Потому что контролеры — это в основном студенты, которые занимаются подработкой. Вероятно, вырастут в цене билеты на стадионы, чтобы покрыть расходы», — отметил Михаил Пашкин.

На днях Российский футбольный союз (РФС) опубликовал итоги совещания по ситуации на матче 2-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком». Во время игры болельщики «Спартака» нарушили правила поведения, использовали пиротехнику. Поэтому организаторы встречи и полиция решили ограничить выход, что спровоцировало давку и недовольство болельщиков. Сотрудники ОМОНа применили силу после того, как фанаты попытались отбить у полицейских задержанных.