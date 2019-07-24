ВСУ обстреляли сотрудников пресс-службы народной милиции ДНР в Докучаевске

Донецк, 24 июля. Сотрудники пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Докучаевске. Об этом в среду сообщил руководитель пресс-службы военного ведомства ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, во время работы пресс-службы ведомства по фиксации последствий минометного обстрела в районе Докучаевска журналисты были обстреляны киевскими солдатами из стрелкового оружия.

ВСУ во вторник впервые с начала нового перемирия, установленного 21 июля, также применили минометы. По Докучаевску было выпущено три мины калибром 82 мм. Кроме того, украинская сторона применяла гранатометы.

Напомним, 21 июля в Донбассе вступило в силу новое перемирие, соглашение предусматривало полный запрет на ведение огня. Однако в тот же день украинские силовики сорвали перемирие в регионе, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. ЛНР и ДНР заявили о независимости, а Киев в ответ начал военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке, но киевские власти регулярно нарушают договоренности.