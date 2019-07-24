РКН потребовал от портала «Рисовач.Ру» удалить оскорбительное изображение флага РФ

Москва, 24 июля. Роскомнадзор направил интернет-порталу «Рисовач.Ру» требование удалить оскорбительное изображение флага РФ. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте надзорного ведомства.

Согласно информации Роскомнадзора, требование Генеральной прокуратуры России об ограничении доступа к иллюстрации на странице развлекательного интернет-портала risovach.ru поступило 24 июля.

«Изображение содержит нецензурное описание флага России и оскорбления в адрес российских граждан», — подчеркивается в сообщении.

Администрации сайта было направлено уведомление о внесении портала в Единый реестр запрещенной информации.

«Портал должен удалить изображение, оскорбляющее государственные символы и народ России», — заявили в Роскомнадзоре.

Напомним, закон об оскорблении государственных символов вступил в силу 18 марта. Он запрещает распространение недостоверной информации или фейков, которые несут угрозу жизни и здоровью российских граждан. Кроме того, он разрешает блокировать материалы, находящиеся в публичном доступе, которые в неприличной форме выражают неуважение к обществу, государству и госсимволам.

Закон уже показал свою эффективность. Так, ранее сообщалось, что Роскомнадзор на основании требования Генпрокуратуры России потребовал от социальной сети Instagram удалить изображения непристойных действий с государственным флагом РФ. Аналогичные требования были выдвинуты соцсетям Twitter и Facebook за сообщение с оскорблением россиян и изображение с нацистскими символами на гербе РФ.

Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, что если человек на улице начнет публично издеваться над флагом, полиция немедленно вмешается. По словам Малькевича, аналогичные правила должны в обязательном порядке действовать и в Интернете.