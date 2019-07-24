Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv

Рига, 24 июля. Латвийские власти заблокировали сайт Baltnews.lv, который принадлежит международному информационному агентству «Россия сегодня». Доступ к ресурсу ограничили из-за того, что он якобы угрожает суверенитету Украины.

Уведомление о блокировке направил администратору Baltnews.lv Институт математики и информатики Латвийского университета. Это учреждение является в Латвии национальным администратором доменов. Электронное письмо, сообщающее об ограничениях в отношении Baltnews.lv, подписал администратор реестра доменов из отдела сетевых решений Илзе Бибер.

В уведомлении говорится, что МИД Латвии посчитал регистрацию доменного имени baltnews.lv нарушением положения регламента Совета Евросоюза от 17 марта 2014 года «относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Как уточняется в письме, виновным в нарушении грозит уголовная ответственность. По словам корреспондента РИА Новости, который находится в Риге, открыть сайт Baltnews.lv сейчас невозможно.

Напомним, это уже не первый случай, когда в прибалтийских странах ограничивают доступ к русскоязычным новостным ресурсам. Так, ранее власти Литвы заблокировали сайт агентства Sputnik на территории страны. Сообщается, что ресурс Sputnik Литва якобы незаконно использовал публикации портала LRT (Литовское радио и телевидение). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ограничение доступа к сайту откровенными репрессиями.

Кроме того, в мае 2019 года литовские власти выдворили из страны шеф-редактора Sputnik Марата Касема, который является гражданином Латвии. Ему запретили въезд в Литву на пять лет с формулировкой «Угроза национальной безопасности», сообщает Infox.ru.