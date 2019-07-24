Похитившая 6,5 млн рублей кассирша из Уфы рассказала, кто ее подтолкнул к краже

Уфа, 24 июля. Правоохранительные органы задержали еще одну сотрудницу банка, похитившую 6,5 млн рублей, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию обратился представитель уфимского банка. Он сообщил, что по итогам ревизии была обнаружена недостача 6,5 миллиона рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению преступления может быть причастна кассир банка, пишет «Царьград».

Полиции удалось выяснить, что 39-летняя кассирша в течение месяца выносила из банка деньги, а накануне ревизии похитила сразу 1 млн рублей. Сотрудники Отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией задержали подозреваемую, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере», сообщает НСН.

Как рассказал источник «Комсомольской правды — Уфа» в правоохранительных органах, подозреваемая утверждает, что к краже ее подтолкнула подруга. Причастность других сотрудников банка к хищению в настоящий момент проверяется.

Ранее похожий случай произошел в башкирском городе Салават. Кассирша Луиза Хайруллина похитила из банка более 20 миллионов рублей. Ее задержали спустя месяц в Казани, женщину сразу поместили в СИЗО. Муж Хайруллиной признался, что деньги похищались в течение нескольких лет, он их проигрывал в азартные игры.