Королева в дачном наряде «зажгла» на съемках нового клипа Гурцкой

Москва, 24 июля. Певица Наташа Королева рассказала, как ехала на дачу, а попала на съемки клипа коллеги и подруги Дианы Гурцкой. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

Королева рассказала о необычном сюрпризе, который ей устроила коллега по цеху.

«Еду на дачу на расслабоне, — вспоминает она в соцсети, — звонит мне Диана Гурцкая, заезжай, говорит, клип снимаю про настоящих, без тебя никак нельзя».

К посту Королева прикрепила зажигательное видео со съемок. На нем она в компании Гурцкой, Оксаны Пушкиной и Аниты Цой танцует на одной из набережных столицы. Съемочная группа за кадром хвалит Королеву, которая не стесняется и с удовольствием кривляется перед камерой.

По наряду подружек главной героини клипа Гурцкой можно предположить, что спонтанными съемки стали только для Королевой. Оксана Пушкина пришла в брючном костюме красного цвета с блестящим принтом. Анита Цой снялась в черном платье и красной клетчатой рубашке. Самой нарядной была, конечно же, Гурцкая — она надела летящее прозрачное платье с изображением лисицы на талии. Королева же во всю веселилась в своем дачном наряде — в спортивной майке, леггинсах, рубахе в клетку и кроссовках.

Ранее в Сети появились откровенные фотографии Королевой с супругом Сергеем Глушко, известным как Тарзан. Он выложил на своей странице в Instagram снимок, на котором супруга загорает на одном из причалов Черногории, расположившись на его обнаженном теле. Королева назвала своего мужа «королевский лежак».