Королева в дачном наряде «зажгла» на съемках нового клипа Гурцкой

Еду на дачу на расслабоне , звонит мне Диана @d.gurtskaya @gurtskayadiana_official_group , заезжай говорит , клип снимаю про НАСТОЯЩИХ , без тебя никак нельзя !!! #подруги #дианагурцкая #песня #хит

A post shared by Наташа Королева (@koroleva__star) on Jul 22, 2019 at 3:37pm PDT