Рябков заявил, что РФ намерена добиваться от США полного выполнения ДСНВ

Москва, 24 июля. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва будет добиваться от Вашингтона полного выполнения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Во время заседания международного комитета в Совете Федерации Рябков сказал, что после наступления контрольной даты было публично заявлено об американском нарушении. По словам замглавы российского МИД, к настоящему моменту решение проблемы все еще не найдено.

«Эти действия США, по нашей оценке, подрывают жизнеспособность ДСНВ и создают опасный прецедент односторонней трактовки ключевых обязательств по международному соглашению в сфере контроля над вооружениями. Мы намерены добиваться полноценного выполнения американской стороной всех положений ДСНВ», — подчеркнул Рябков.

Напомним, СНВ-3 был подписан в 2010 году. Его действие истекает в 2021 году. В Вашингтоне заявляют, что еще не приняли решение по поводу продления документа. Ранее в МИД РФ заявили, что США манипулируют с цифрами, чтобы добиться требуемых показателей по сокращению наступательных стратегических вооружений.

Федеральное агентство новостей подготовило специальный материал о СНВ-3 и позиции России относительно продления действия соглашения. Отмечается, что представители российского МИД, парламентарии и военные эксперты на парламентских слушаниях в Госдуме заявили, что Россия настроена на продление действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и призывает к тому же Соединенные Штаты.