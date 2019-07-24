Генштаб ВС РФ заявил, что «Авангард» не выходит за рамки договора СНВ-3

Москва, 24 июля. Ракетный комплекс «Авангард» с планирующим гиперзвуковым блоком впервые поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН РФ) до конца года и не будет выходить за рамки договора СНВ-3. Об этом заявил врио начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Виктор Познихир.

«Комплекс «Авангард» оснащается баллистической ракетой, к нему будут применяться все процедуры, установленные договором СНВ», — сказал он в Совете Федерации​​​.

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году экс-главой Белого дома Бараком Обамой и нынешним премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

СНВ-3 предусматривает сокращение ядерных боезарядов до более чем 1,5 тысячи единиц и до 700 единиц межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. Он истекает в 2021 году. Вашингтон пока не решил, нужно ли продлевать это соглашение. Москва при этом не раз указывала на свою готовность к диалогу.

Впервые о создании ракетного комплекса с гиперзвуковым блоком «Авангард» президент России Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию в прошлом году. Впоследствии российский лидер назвал вооружение адекватным и асимметричным ответом на систему ПРО США.

Кроме того, создание «Авангарда» глава государства сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли. Президент подчеркнул, что России удалось совершить высокотехнологический прорыв в оборонной сфере, хотя еще совсем недавно в это было трудно поверить.

Испытательный пуск ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса «Авангард» Минобороны РФ успешно осуществило в конце декабря 2018 года. Комплекс будет поставлен на вооружение российской армии в соответствии с планом.