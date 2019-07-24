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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» провести консультации по транзиту

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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» провести консультации по транзиту

Киев, 24 июля. Украинская компания «Нафтогаз» предложила «Газпрому» провести технические консультации и назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии (ЕК). С соответствующим заявлением выступил глава украинской госкомпании Юрий Витренко.

Витренко заявил, что на консультации также должны присутствовать эксперты из Еврокомиссии. Это позволит подготовить проект операторского соглашения, написал директор «Нафтогаза» в Facebook. Витренко добавил, что на встрече могут быть обсуждены варианты бронирования мощностей между «Газпромом» и оператором украинской ГТС или контракт на своп газа между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Действующий контракт на транзит газа заканчивается в конце 2019 года. Согласно этому контракту, Украина получает скидку 20% от среднеевропейской цены, однако обязана сохранить ставку за транзит газа на уровне 1,7 доллара за 100 километров. Однако позднее украинские власти заявили, что такая цена на газ якобы является несправедливой, и в дальнейшем отказались от закупок российского газа.

Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович ранее сообщил, что запланировал с главой Минэнерго России Александром Новаком переговоры по контракту на транзит газа с Украиной на сентябрь текущего года. При этом Новак отметил, что контракт должен быть коммерчески привлекательным, а маршрут — конкурентоспособным. Кроме того, Украина должна представить четкий план управления своей ГТС, а «Газпрому» и «Нафтогазу» необходимо урегулировать судебные проблемы.

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