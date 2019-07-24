Вашингтон,24 июля. Россия отвергает новые обвинения главы ФБР Кристофера Рея о вмешательстве в американские выборы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

МИД РФ отверг новые обвинения главы ФБР о вмешательстве Москвы в американские выборы. Как уточнил дипломат журналистам, оснований для обвинения с американской стороны нет. Заместитель министра подчеркнул, что Москва будет следить за выступлением специального прокурора США Роберта Мюллера в комитете нижней палаты Конгресса по теме приписываемого России вмешательства в американские выборы.

«Посмотрим, насколько то, что будет произнесено, отличается о того, что есть в его докладе», — добавил он.

Накануне глава Федерального бюро расследований Кристофер Рэй сообщил, что Россия якобы по-прежнему пытается вмешиваться в американские выборы. Директор ФБР выступил на слушаниях в сенате и ответил на вопрос, вмешивается ли Россия в выборы в США. Рэй считает, что Москвы будет «пытаться это делать», пока Вашингтон «Не остановит ее».

При этом на уточняющий вопрос, вмешивается ли Россия в дела США сейчас, Рэй ответил утвердительно. Подробностей «действий России» он приводить не стал.

Напомним, специальный прокурор Роберт Мюллер на протяжении двух лет занимался расследованием так называемого «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году. С таким обвинением в адрес Москвы и президента США Дональда Трампа выступили представители Демократической партии.

Доклад, подготовленный Мюллером, насчитывает 448 страниц. Глава Минюста США Уильям Барр сообщал, что расследованием занимались 19 следователей, были задействованы 40 агентов ФБР и другие представители разведсообщества. Всего было направлено 2,8 тысячи повесток и опрошено 500 свидетелей. Вся эта деятельность обошлась американским налогоплательщикам в 35 миллионов долларов. При этом факт «сговора» Трампа с Россией, о котором ряд СМИ писал еще с 2016 года, так и не подтвердился.

Множество СМИ начали писать о бессодержательности доклада Мюллера задолго до его обнародования. Отсутствие доказательств у Мюллера косвенно подтверждалось тем, что еще в марте несколько высокопоставленных сотрудников команды спецпрокурора покинули ее, не дожидаясь публикации «расследования». По мнению прессы, уход заместителя генерального прокурора США Рода Розенстайна с поста может быть вызван теми же факторами — нежеланием «тонуть» вместе с Мюллером. В то же время Розенстайн в своей прощальной речи хочет выступить в защиту доклада Мюллера.