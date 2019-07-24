Россия сообщила Великобритании, что «Белые каски» — не лучший источник новостей о Сирии

Представители посольства РФ в Великобритании призвали Лондон не опираться на фейки якобы правозащитной организации «Белые каски» при оценке сирийских событий. Об этом журналистам рассказал один из сотрудников ведомства, комментируя статьи в британской прессе о якобы авиаударе ВКС России по рынку в городе Маарет ан-Нуман к югу от Идлиба. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

В посольстве подчеркнули, что данные публикации в СМИ не имеют ничего общего с действительностью, поскольку единственными источниками тиражируемых сведений являются неназванные члены «Белых касок». Между тем и сама Москва, и многие международные эксперты не раз пытались указать мировому сообществу, что данная организация ведет «откровенно провокационную деятельность» в Сирии.

Тем самым данные «волонтеры» препятствуют развитию миротворческих усилий РФ, Ирана и Турции, направленных на урегулирование конфликта. Представитель дипломатического ведомства в связи с этим призвал Великобританию отказаться от использования «Белых касок» для решения собственных политических задач и присоединиться к процессу мирного строительства в САР.

Посольство также напомнило о вчерашнем заявлении Министерства обороны РФ, которое накануне сообщило, что российская авиация не вела никаких операций в районе Маарет ан-Нумана в момент предполагаемого удара. Обострение же обстановки, заметили в дипведомстве, происходит исключительно по вине террористов, которые продолжают систематически открывать огонь как по объектам Сирийской арабской армии (САА), так и мирным кварталам.

Востоковед, публицист Андрей Онтиков подчеркнул в беседе с корреспондентом ФАН, что обращение представителей российского посольства вполне закономерно и справедливо. Тем не менее Великобритания все же вряд ли прислушается к призыву РФ, хотя и звучащему, как голос здравого смысла, считает он.

«Конечно, эти слова представителей России в Лондоне восприняты не будут, поскольку само Соединенное Королевство наряду с США является одним из главных спонсоров «Белых касок». Соответственно, логично предположить, что данный фейк мог быть разработан с подачи британцев. Ведь кто платит, тот и музыку заказывает. Пропагандисты оперируют прежде всего тем, что в Идлибе действует авиация только ВКС РФ и ВВС САР. Тем не менее и у террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), и у так называемой вооруженной оппозиции есть беспилотники. Но такая возможность ими почему-то вообще не рассматривается», — отметил эксперт.

Кроме того, как и в случае выдвижения беспочвенных обвинений против Дамаска в якобы проведении химических атак, «Белые каски» и их западные кураторы опять забывают про такую простую вещь как мотив.

«Совершенно непонятно, какой был бы смысл России или Сирии наносить удар по оживленному рынку. Заведомо понятно, что там полно гражданского населения, с которым ни Дамаск, ни Москва, в отличие как раз от джихадистов, не воюют. Естественно у них попросту нет повода совершать то, в чем Запад их упрямо обвиняет. Намеренно уничтожать собственных же граждан или тех людей, которых ты до этого спасал от террористов, — это, безусловно, довольно глупо и алогично», — обратил внимание собеседник ФАН.

Намного более похожей на правду является версия о том, что данная атака — это очередная провокация боевиков, призванная максимально замедлить процесс мирного разрешения сирийского конфликта.

«В свою очередь, исламистам было бы выгодно устроить новую провокацию с большим количеством жертв среди местного населения, чтобы потом обвинить в этом Москву или Дамаск. Такое мы уже наблюдали в САР не раз, а особенно в Идлибе. Тем более что момент для этого удачный: скоро состоится следующий раунд переговоров в рамках «Астанинского формата». Как мы знаем, очень часто перед крупными встречами, связанными с политическим урегулированием, в Сирии со стороны боевиков наблюдаются подобного рода дестабилизирующие действия. При этом зачастую в таких случаях единственным источником «информации» являются «Белые каски». Как и в этот раз», — заключил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.