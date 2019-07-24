ЛНР передала Украине 64 заключенных, осужденных до 2014 года

Луганск, 24 июля. Власти Луганской Народной Республики передали украинской стороне 64 заключенных, которые были приговорены к тюремным срокам до начала конфликта в Донбассе. Об этом заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева.

По ее словам, власти ЛНР передали Киеву 64 заключенных, которые были осуждены до 2014 года, а также выразили желание отбывать уголовное наказание на территории Украины.

«Сегодня мы передали украинской стороне 64 заключенных, осужденных до 2014 года», — пояснила Кобцева.

Она также добавила, что данный шаг является жестом доброй воли со стороны властей Луганской Народной Республики. Передача осужденных осуществлялась в районе на линии соприкосновения сторон в районе населенного пункта Счастья. В процедуре передачи принимали участие представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее власти ЛНР неоднократно заявляли, что Луганск готов передать Киеву заключенных, если у украинских властей есть желание принять этих людей. ЛНР готова передать украинской стороне более 400 заключенных.

Напомним, весной 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донецкой и Луганской областей, провозгласивших независимость Донбасса после государственного переворота в Киеве. Согласно данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.