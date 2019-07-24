Фото Пугачевой «без фильтров» опубликовали в Сети

Москва, 24 июля. «Натуральные фото» Аллы Пугачевой попали в Сеть. Снимки без фильтров вызвали неожиданную реакцию. Всегда готовые к атаке хейтеры вместо потока оскорблений посоветовали диве больше отдыхать.

На снимках в Instagram-аккаунте elizaveta_galkinaa можно видеть, как Примадонна выходит из машины.

«Без фильтров. Самая лучшая», – говорится в описании к фото.

Юзеры в многочисленных комментариях высказали мнение, что 70-летней Пугачевой стоит побольше отдыхать, потому что у нее уставший вид. Другие заметили, что это просто «неудачное фото». Нашлись и те, кто заявил, что Пугачева все равно красивая, «достойная женщина» и вообще молодец.

«Алла Борисовна, вы молодец…Кто пишет гадости, пусть почаще смотрит на себя в зеркало», — похвалил артистку один из подписчиков.

Отметим, что фото появились на странице маленькой дочери Пугачевой Лизы Галкиной. Она вместе со своим братом Гарри появилась на свет 18 сентября 2013 года от суррогатной матери, напоминает Infox.

Но это уже далеко не первый случай, когда в Сети бурно обсуждают внешность Пугачевой. «Утро.ру» ранее сообщало о казусе, когда певицу просто не узнали и даже назвали «клоуном-загадкой», причиной стал чрезмерный макияж.

Не обделяют вниманием не только внешний вид, но и поведение дивы. Так, портал «Дни.ру» писал и о неоднозначном ролике с Пугачевой и Лаймой Вайкуле, который выложил в Сеть муж Аллы Борисовны Максим Галкин. Певицы, по всей видимости, находились навеселе. Вайкуле на камеру посоветовала не пить, «когда едите», а при употреблении пищи, больше не налегать на алкоголь. А Пугачева вдруг скинула прозрачный кардиган, засветив обнаженное плечо. Правда, потом забормотала: «Все, все». На этом запись оборвалась.

А в начале июля Примадонна сделала интересное признание в собственном Instagram-аккаунте, поведав, как она подарила Сергею Шнурову песню «про мужиков», которую побоялась спеть сама, пишет «Царьград». К слову из-за возраста певицы в СМИ появлялись даже слухи о том, что она якобы купила себе место на кладбище. Правда, они не подтвердились. Пиар-директор артистки информацию опроверг, отмечает «Ридус».